В базу сайта Миротворец внесли украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Об этом сообщил в Facebook его коллега Владимир Корнилов.

В базу сайта "Миротворец" внесли украинскогополитолога Вячеслава Ковтуна. Обэтом сообщил в Facebook его коллега ВладимирКорнилов.Ковтун – частый гость политических ток-шоуроссийских телеканалов. В них он яростно защищает политику Киева.Его удивлению не было предела, когда он узнал отом, что стал "врагом народа". Как отмечает сайт "Миротворец", в список враговУкраины Ковтун попал за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистскихроссийских акциях за материальное вознаграждение"."Яне поверил сначала. То есть для меня реально это был шок", – признался ВячеславКовтун в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале. У политологапоявилось несколько объясненийпроизошедшему."Перваямысль – классическая: бей своих, чтобы чужие боялись", – рассказал он. Еще однапричина внесения в базу, по словам Ковтуна, самая простая. "Про них стализабывать, и они решили поднять свою упоминаемость в СМИ за мой счет", – считаетукраинский политолог.Ругающий Россию на политических ток-шоуполитолог склоняется к тому, что его имя попало в "Миротворец" потому, чтосоздатели сайту решили "хайпануть перед Новым годом".Приэтом он добавил, что ничего в своем поведении и в своей позиции менять несобирается. Кроме того, политолог опроверг информацию "Миротворца" о том, что приобрел недвижимостьв российской столице. "Есть базасобственников недвижимости в Москве! Вы тупые? Проверьте!" – сказал украинец.