В базу сайта Миротворец внесли украинского
политолога Вячеслава Ковтуна. Об
этом сообщил в Facebook его коллега Владимир
Корнилов.
В базу сайта "Миротворец" внесли украинского
политолога Вячеслава Ковтуна. Об
этом сообщил в Facebook его коллега Владимир
Корнилов.
Ковтун – частый гость политических ток-шоу
российских телеканалов. В них он яростно защищает политику Киева.
Его удивлению не было предела, когда он узнал о
том, что стал "врагом народа". Как отмечает сайт "Миротворец", в список врагов
Украины Ковтун попал за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистских
российских акциях за материальное вознаграждение".
"Я
не поверил сначала. То есть для меня реально это был шок", – признался Вячеслав
Ковтун в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале. У политолога
появилось несколько объяснений
произошедшему.
"Первая
мысль – классическая: бей своих, чтобы чужие боялись", – рассказал он. Еще одна
причина внесения в базу, по словам Ковтуна, самая простая. "Про них стали
забывать, и они решили поднять свою упоминаемость в СМИ за мой счет", – считает
украинский политолог.
Ругающий Россию на политических ток-шоу
политолог склоняется к тому, что его имя попало в "Миротворец" потому, что
создатели сайту решили "хайпануть перед Новым годом".
При
этом он добавил, что ничего в своем поведении и в своей позиции менять не
собирается. Кроме того, политолог опроверг информацию "Миротворца" о том, что приобрел недвижимость
в российской столице. "Есть база
собственников недвижимости в Москве! Вы тупые? Проверьте!" – сказал украинец.