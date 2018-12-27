Солист группы Дюна Виктор Рыбин рассказал о
планах на новогоднюю ночь. Артист отметил, что будит трезв и сыт.
Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин рассказал о
планах на новогоднюю ночь. Артист отметил, что будит трезв и сыт.
Рыбин
сообщил, что планирует встречать Новый Год в компании друзей. "Насчет "пьяно" —
вряд ли. А вот сытно, весело, нарядно – да", – заявил он.
Музыкант рассказал, что в его семье бытует
необычная праздничная традиция. Каждый год он и его супруга певица Наталья
Сенчукова посещают один и тот же ресторан корейской кухни. Знаменитости обязательно
заказывают острого осьминога. По словам Виктора, этой традиции уже более 20
лет.
Также певец вспомнил, как в конце 70-х провел
самую необычную новогоднюю ночь. Из-за лютого мороза ему с приятелями пришлось праздновать
в подъезде.
"Было холодно в Москве, -41 градус. Мы бегали из
подъезда в подъезд, чтобы добраться до места встречи, потому что девчонки все
модничали и пришли в капроновых колготках. В какой-то момент у них уже сил не
было бежать, и мы в подъезде выпили шаманское, запили вином и сидели до утра",
– цитирует артиста .