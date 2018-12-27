Солист группы Дюна Виктор Рыбин рассказал о планах на новогоднюю ночь. Артист отметил, что будит трезв и сыт.

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин рассказал опланах на новогоднюю ночь. Артист отметил, что будит трезв и сыт.Рыбинсообщил, что планирует встречать Новый Год в компании друзей. "Насчет "пьяно" —вряд ли. А вот сытно, весело, нарядно – да", – заявил он.Музыкант рассказал, что в его семье бытуетнеобычная праздничная традиция. Каждый год он и его супруга певица НатальяСенчукова посещают один и тот же ресторан корейской кухни. Знаменитости обязательнозаказывают острого осьминога. По словам Виктора, этой традиции уже более 20лет.Также певец вспомнил, как в конце 70-х провелсамую необычную новогоднюю ночь. Из-за лютого мороза ему с приятелями пришлось праздноватьв подъезде."Было холодно в Москве, -41 градус. Мы бегали изподъезда в подъезд, чтобы добраться до места встречи, потому что девчонки всемодничали и пришли в капроновых колготках. В какой-то момент у них уже сил небыло бежать, и мы в подъезде выпили шаманское, запили вином и сидели до утра",– цитирует артиста .