Хор Киевской духовной академии устроил в Милане рождественский флешмоб в поддержку канонической Украинской православной церкви. Хористы спели перед рождественской елкой известную колядку Сын Божий народився!

Хор Киевской духовной академии устроил в Милане рождественский флешмоб в поддержку канонической Украинской православной церкви. Хористы спели перед рождественской елкой известную колядку "Сын Божий народився!"Затем объяснили итальянцам, что они из Украины и выступают против раскольников в поддержку православной церкви, которую киевские власти, в нарушение всех законов и обещаний, преследуют. Многие зрители снимали выступление на видео. Оно стало популярным в итальянских блогах, передает телеканал "Россия 24".