Странные забавы Валерия Блюменкранца и Ирины Пинчук стали поводом для обсуждения. Поклонники опасаются за участницу шоу Дом-2.

Странные забавы Валерия Блюменкранца и Ирины Пинчукстали поводом для обсуждения. Поклонники опасаются за участницу шоу "Дом-2".Сегодня, 27 декабря, в Instagram–аккаунте "dom2_reality"опубликовали анонс следующего выпуска телестройки. На коротком видеозапечатлены Валера и Ирина. Молодые люди дерутся на потеху другим участникамшоу "Дом-2".В кадре Блюменкранц куда-то тащит Пинчук. Разгоряченная Иринав это время, что есть мочи лупит его ремнем. После Валерий бросает девушку напол, отбирает у нее средство самозащиты и пару раз ударяет соперницу по пятойточке. Та вырывается и ногой атакует промежность оппонента.Примечательно, что потасовка героев телестройкивызвала бурное обсуждение в Сети. Некоторые зрители отмечали, чтоПинчук ведет себя неподобающе. Якобы девушка не может построить крепкиеотношения из-за своей легкомысленности."Она у них ,как переходящийвымпел.Противно.смотреть и слушать(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Опять,пьяная, слабая на передок, Визглявая, пустая, Пинчук. Фуууууу...", "Ооооо пошла по рукам Пинча!))))", "Пинчукведет себя не правильно, ее уже все перелапали , а все строит из себяскромницу. Чуть– чуть лучше Яндальцевой", "Все прошлись по Пинчук теперьочередь Валеры", – высказывались фанаты реалити-шоу.Отметим,что фанаты Ирины, не увидели в поведении жительницы телестройки ничего предосудительного.Они отмечали, что молодые люди всего лишь баловались."Ируся молодец, всех оживила во всех улыбки налицах! Ирусь, ты найдешь свое счастье ты еще молоденькая успеешь!", "акак она ведет себя??Дурачится в кругу друзей,это что запрещено нормамиморали??Или у таких как вы "у кого о чем болит тот о том и говорит"??","Пинчук прелесть! Солнечная приколистка – озорная как ребенок😀😀😀", – писали поклонники шоу .