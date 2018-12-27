Запомнится этот год и тем, кто работал на некогда градообразующих предприятиях нашего города. И запомнится со знаком минус. В 2018-м закрылся Владимирский моторо-тракторный завод. А все его сотрудники оказались на улице. Весь год штормило и Автоприбор. Людям не платили зарплату, не давали информацию, а в результате, многих сократили. Есть ли смысл надеяться на возрождение этих промышленных гигантов? Задумался Алексей Домнин.

Запомнится этот год и тем, кто работал на некогда градообразующих предприятиях нашего города. И запомнится со знаком "минус". В 2018-м закрылся "Владимирский моторо-тракторный завод". А все его сотрудники оказались на улице. Весь год "штормило" и "Автоприбор". Людям не платили зарплату, не давали информацию, а в результате, многих сократили. Есть ли смысл надеяться на возрождение этих промышленных гигантов? Задумался Алексей Домнин.В эпицентре заводской лихорадки оказался Автоприбор. Еще в марте стало известно, что помещения предприятия выставили на продажу. А уже в апреле сотрудников распустили в вынужденный отпуск.Анатолий, работник завода Автоприбор:- Всех сокращают, или как?- Не сокращают, временно, на месяц.- Условия какие? Месяц отдыхаете?- Да, потом - не знаю, приходим, и что там скажут.- А зарплату за этот месяц будут платить?- Обещают 2/3.Но уже в конце следующего месяца под сокращение попало около тысячи владимирцев. Они, к слову, организовали стихийный митинг у проходной предприятия. Судьба заводчан разрешилась в тот же день к обеду. Директор по персоналу пообещала, что людям дадут ещё поработать 2 месяца.Наталья Иванова, директор по персоналу ОАО Завод Автоприбор: "Вот видите, а вы говорите, пульса нет. Все по рабочим местам! Будут выданы повторные уведомления на 2 месяца ещё. Так что все расходимся по рабочим местам!"Позже стало известно, что в ситуацию вмешалась областная администрация, которая нашла нового инвестора. Деньги в предприятие вложила московская строительная фирма, которая создала на базе завода научно-производственный комплекс с таким же названием - "Автоприбор". Осенью руководство предприятия заявило о готовности наращивать мощности. Правда, спустя некоторое время начались новые сокращения. С какими итогами завод подходит к новому году и что ждет предприятие? Ответы на эти вопросы руководство завода предоставило в официальном ответе на наш запрос.Отрывок из официальный ответ от руководства НПК Автоприбор: "Годовые обороты превышают 1,5 млрд. рублей... В настоящее время в ООО НПК Автоприбор трудоустроены 823 человек. Среднемесячная заработная плата по заводу составляет 30,3 тыс. рублей… Дальнейший план, разрабатываемый инвесторами для завода, – расширение производственной деятельности в существующем виде, а также создание новых продуктовых направлений… Следующая стратегическая цель – разработка и запуск производства новых продуктов, как в области автомобилестроения, так по неавтомобильной тематике".Другим предприятием, по которому в этом году звонил колокол, стал владимирский моторо-тракторный завод. Уйти в вынужденный отпуск заводчан ВТЗ попросили ещё в октябре прошлого года. Всё это время люди жили на две трети от голого оклада, а это 5-6 тысяч рублей. Работникам обещали, что на завод должен прийти инвестор и их не уволят. Но обещание не сдержали. В июле 2018-го 300 сотрудников предприятия получили трудовые книжки и окончательный расчет. Вот так, без спасибо и особых церемоний. Несмотря на то, что многие на этом предприятии отработали всю жизнь.Николай Хрисантов, работник тракторного завода: Было у меня и 30 учеников, воспитывал, я гидравлик. Так что вот такие дела. А теперь приходим со слезами на глазах смотреть на наше предприятие, которое "кряк".Антонина Казанская, работник тракторного завода: "Мы не великую пенсию заработали! Отработав 38 лет, я заработала 10 тысяч рублей всего лишь пенсию. Мне хочется ещё поработать. Я на эти деньги не смогу прожить".Поддержать заводчан из всех представителей власти приехал только Владимир Сипягин. На тот момент он работал депутатом ЗакСобрания. По его данным, администрация региона пыталась найти инвестора.Владимир Сипягин, депутат ЗакСобрания: "Состоялась поездка Алексея Владимировича Конышева в Москву, и там как раз разбирается эта проблема для того, чтобы найти инвестора и определить дальнейшую судьбу данного завода и сотрудников".Но в конечном счете, 20 июля 2018 года стал последнем днем для ВТЗ, а вчерашние работники некогда одного из градообразующих предприятий Владимира пополнили списки тех, кто стоит на бирже. На заводе проведена процедура банкротства. Продолжается подготовка к конкурсному производству. Сейчас идёт оценка, и скоро будут выставлены на продажу все имущественные активы ВТЗ. После того, как завод будет продан, придёт новый инвестор. Этой информацией с нами поделились в Белом доме. Региональная власть в данном случае может являться лишь наблюдателем. Но как только придет новый инвестор, ему обещают всестороннюю поддержку.