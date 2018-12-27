Супруга французского президента недавно стала объектом критики активистов ЛГБТ-движения. Брижит Макрон сфотографировалась с шоуменом Марселем Кэмпионом, который широко известен своими гомофобными высказываниями.

Супруга французского президента недавно стала объектомкритики активистов ЛГБТ-движения. Брижит Макрон сфотографировалась сшоуменом Марселем Кэмпионом, который широко известен своими гомофобными высказываниями.В минувшее воскресенье жена лидера Франции посетиларождественскую ярмарку, организованную бизнесменом. После она лично захотелавстретиться с Марселем, чтобы похвалить работу его команды. Брижит призналась, чтоее детям и внукам понравилось это сказочное мероприятие в парижском саду Тюильри. "Макрон поздравиланас. Она сказала: "Вы хорошо потрудились, это очень красивая ярмарка. Моимдетям и внукам она очень нравится", – вспоминает шоумен.Марсель Кэмпион привлек внимание общественности после публикации скандального ролика, в котором он открыто выражает свою неприязнь к гомосексуалам. Он заявил, что Парижским советом управляют люди нетрадиционной ориентации. "Я обычно называю их "квир", но меня попросили большетак не говорить. Поэтому теперь я использую слово "геи". Я не имею ничегопротив них, кроме того, что они все извращенцы", – заявил мужчина.Шоумен позднее пояснил, что визит супруги Эмманюэля Макрона не является свидетельством того,что она согласна с его высказываниями. Первая леди Франции только хотела показать, чтоона поддерживает рождественскую ярмарку.Тем не менее поступок Брижит уже осудили многие политики. "Жена президента Республики позирует рядом с известным гомофобом. Это жалкое зрелище. Макрон должна сто раз подумать прежде, чемпожимать руку этому человеку на публике. Таким образом она выражает ему почтение", – отметил член Французской коммунистической партии Иэн Броссат.Мэр Парижа Анна Идальго выступила против предложения Мэрселя Кэмпиона перенести рождественскую ярмарку на Елисейские поля. Она также отказалась выдать ему разрешение на установку большого колеса обозрения на Площади Согласия.