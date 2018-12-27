Молодой человек, употребив спиртное, угнал автомобиль у своего приятеля.

22 декабря текущего года дежурным нарядом ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району, находившимся на маршруте патрулирования, на одной из улиц районного центра был обнаружен автомобиль «ВАЗ 2110», совершивший столкновение с бетонным блоком. В автомобиле находился водитель, который не пострадал.В ходе проверки было установлено, что за рулем находился 21-летний местный житель, не являющийся собственником транспортного средства.При дальнейшем разбирательстве сотрудники полиции установили, что несколькими часами ранее задержанный распивал спиртное вместе со своим приятелем. Когда последний отвлекся, молодой человек похитил из кармана его куртки ключи от автомобиля, планируя отправиться кататься по улицам города. Однако, не справившись с управлением, совершил столкновение с бетонным блоком, после чего был задержан полицейскими.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ (угон).