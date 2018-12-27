Они пропали из ее сумки

Они пропали из ее сумкиВо Владимире местную жительницу подозревают в краже денег. Об этом сообщает региональный УМВД.В середине декабря этого года в дежурную часть полиции обратилась 37-летняя женщина с заявлением о хищении у нее 20 тысяч рублей. Правоохранителям она пояснила, что проводила вечер в одном из кафе, периодически оставляя сумку без присмотра. Вернувшись в очередной раз, денег в сумке уже не было.Злоумышленницу, 37-летнюю женщину, задержали. Подозреваемая во всем призналась, но деньги успела потратить. Теперь она под подпиской о невыезде.