Отечественные знаменитости подготовили новогодний мюзикл по мотивам легендарной сказки Золушка. Новый фильм зрители увидят 31 декабря на телеканале Россия 1.

Отечественные знаменитости подготовили новогодний мюзикл помотивам легендарной сказки "Золушка". Новый фильм зрители увидят 31 декабря нателеканале "Россия 1".Актриса Наталья Медведева и певец Николай Басков представилиновую "Золушку" в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Они отметили,что сценаристы проекта на этот раз не стали придерживаться традиционнойсюжетной линии. Сказка получилась очень современной.Певцу Николаю Баскову досталась необычная роль – золотого голоса королевства. В оригинале истории его персонажа не существовало. "Для принца я ужестароват, а королей у нас и так полно", – отметил вокалист в студии.Экс-участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева сыгралаЗолушку. Актриса сообщила, что во время работы над проектом она ощущала, что вокруг творится волшебство. Она всегда мечтала о роли принцессы.Наталья в этом году стала мамой во второй раз.Однако о своей личной жизни актриса предпочла не рассказывать,поэтому сохранила пол и имя ребенка в тайне. "Яснималась буквально через месяц после родов. Так что не придирайтесь к моимпышным формам", – с улыбкой добавила звезда.Медведева сообщила, что ей очень понравилось работать сЕленой Степаненко. По словам артистки, юмористка так сильно вживалась в роль злобной мачехи, что порой пугала ее. "Очень страшно. Она если била, то била, еслиненавидела, то ненавидела. И мне иногда казалось, что она меня проклянет прямона площадке. Было очень реалистично", – заметила артистка.Певица Анна Семенович рассказала, что была одной из сводныхсестер Золушки. "Мы очень активно смеялись. Все семь съемочных дней, которые унас были на "Ленфильме". Конечно, Коля нас заряжал, он на этом гироскутерекатался, все уже были уставшие, и только один Коля все время катался и пел", —поведала певица.Отметим, что принца в мюзикле играет Сергей Лазарев, короляЮрий Гальцев, а церемониймейстера – Филипп Киркоров. Режиссер мюзикла АлександрИгудин пояснил, что не стал брать на роль принца Баскова, так как несколько летназад он уже исполнял эту роль.