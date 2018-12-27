Отечественные знаменитости подготовили новогодний мюзикл по
мотивам легендарной сказки Золушка. Новый фильм зрители увидят 31 декабря на
телеканале Россия 1.
Отечественные знаменитости подготовили новогодний мюзикл по
мотивам легендарной сказки "Золушка". Новый фильм зрители увидят 31 декабря на
телеканале "Россия 1".
Актриса Наталья Медведева и певец Николай Басков представили
новую "Золушку" в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Они отметили,
что сценаристы проекта на этот раз не стали придерживаться традиционной
сюжетной линии. Сказка получилась очень современной.
Певцу Николаю Баскову досталась необычная роль – золотого голоса королевства. В оригинале истории его персонажа не существовало. "Для принца я уже
староват, а королей у нас и так полно", – отметил вокалист в студии.
Экс-участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева сыграла
Золушку. Актриса сообщила, что во время работы над проектом она ощущала, что вокруг творится волшебство. Она всегда мечтала о роли принцессы.
Наталья в этом году стала мамой во второй раз.
Однако о своей личной жизни актриса предпочла не рассказывать,
поэтому сохранила пол и имя ребенка в тайне. "Я
снималась буквально через месяц после родов. Так что не придирайтесь к моим
пышным формам", – с улыбкой добавила звезда.
Медведева сообщила, что ей очень понравилось работать с
Еленой Степаненко. По словам артистки, юмористка так сильно вживалась в роль злобной мачехи, что порой пугала ее. "Очень страшно. Она если била, то била, если
ненавидела, то ненавидела. И мне иногда казалось, что она меня проклянет прямо
на площадке. Было очень реалистично", – заметила артистка.
Певица Анна Семенович рассказала, что была одной из сводных
сестер Золушки. "Мы очень активно смеялись. Все семь съемочных дней, которые у
нас были на "Ленфильме". Конечно, Коля нас заряжал, он на этом гироскутере
катался, все уже были уставшие, и только один Коля все время катался и пел", —
поведала певица.
Отметим, что принца в мюзикле играет Сергей Лазарев, короля
Юрий Гальцев, а церемониймейстера – Филипп Киркоров. Режиссер мюзикла Александр
Игудин пояснил, что не стал брать на роль принца Баскова, так как несколько лет
назад он уже исполнял эту роль.