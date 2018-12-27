Анастасия Макеева не
на шутку напугала поклонников. В своем Instagram 37-летняя
артистка опубликовала фото из больничной палаты.
Анастасия Макеева не
на шутку напугала поклонников. В своем Instagram 37-летняя
артистка опубликовала фото из больничной палаты.
На снимке видны капельницы и потолок медучреждения. "Стоп Женщина-терминатор сломалась", – подписала кадр
знаменитость.
Несколькими часами ранее Макеев написала в
соцсети, что ей стало плохо. Она пыталась держаться
до последнего, но потом актрисе все же пришлось обратиться к медикам.
Дело дошло до того, что звезда
едва не потеряла сознание. "Сильная опоясывающая боль в брюшной полости
длится более 20 часов. Головная боль, тошнота, рвота, слабость. Что со мной?
Вчера была близка к потере сознания, хочу лежать и не двигаться", – сообщила
Анастасия в своем микроблоге.
Фолловеры тут же начали
ставить диагнозы. Одни предположили, что у знаменитости началось обострение
панкреатита, другие посчитали, что она беременна. Но все оказались едины во
мнении, что Макеевой нужно сдать анализы и сделать УЗИ.
Поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления и выразили надежду,
что Анастасия встретит Новый год уже дома.
Напомним, в феврале Анастасия Макеева попала в
психоневрологическую больницу. Актриса оказалась там потому, что хотела решить
вопрос, связанный с похудением. Об этом Макеева рассказала в соцсети.