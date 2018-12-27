Анастасия Макеева не на шутку напугала поклонников. В своем Instagram 37-летняя артистка опубликовала фото из больничной палаты.

Анастасия Макеева нена шутку напугала поклонников. В своем Instagram 37-летняяартистка опубликовала фото из больничной палаты.На снимке видны капельницы и потолок медучреждения. "Стоп Женщина-терминатор сломалась", – подписала кадрзнаменитость.Несколькими часами ранее Макеев написала всоцсети, что ей стало плохо. Она пыталась держатьсядо последнего, но потом актрисе все же пришлось обратиться к медикам.Дело дошло до того, что звездаедва не потеряла сознание. "Сильная опоясывающая боль в брюшной полостидлится более 20 часов. Головная боль, тошнота, рвота, слабость. Что со мной?Вчера была близка к потере сознания, хочу лежать и не двигаться", – сообщилаАнастасия в своем микроблоге.Фолловеры тут же началиставить диагнозы. Одни предположили, что у знаменитости началось обострениепанкреатита, другие посчитали, что она беременна. Но все оказались едины вомнении, что Макеевой нужно сдать анализы и сделать УЗИ.Поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления и выразили надежду,что Анастасия встретит Новый год уже дома.Напомним, в феврале Анастасия Макеева попала впсихоневрологическую больницу. Актриса оказалась там потому, что хотела решитьвопрос, связанный с похудением. Об этом Макеева рассказала в соцсети.