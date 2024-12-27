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27.12.2024

Интерес владимирцев к сервисам по поиску работы вырос на четверть

Главное / Тема: Интерес владимирцев к сервисам по поиску работы вырос на четверть / (обновлено: ) Источник: www.vlad.aif.ru

Владимирцы в 2024 году стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 12%.
Владимирцы в 2024 году стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 12%. Самым быстрорастущим сервисом стал HeadHunter. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Также почти на 24% выросло время, которое соискатели из Владимира проводят на сайтах по трудоустройству. Этот показатель составил в среднем 64 минуты за месяц, что на 20% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на июль и сентябрь: в каждом из этих месяцев пользователи тратили в среднем по 81 и 91 минут соответственно на поиск работы онлайн.

В России самым быстрорастущим сервисом в 2024 году стал Хабр Карьера, помогающий искать работу в IT-индустрии. Его аудитория за год увеличилась на 40%, а трафик вырос на 54%. На втором месте по динамике — HeadHunter с приростом на 32% по количеству пользователей и на 48% по трафику. Замыкает тройку лидеров роста Superjob: число соискателей, которые пользовались этим сервисом, увеличилось на 6%, а потребление мегабайт — на 11%.

При этом несмотря на высокие темпы роста конкурентов, в 2024-м году HeadHunter сохранил первенство в сегменте как по размеру аудитории, так и по объему мобильного трафика. Второе место удерживает Superjob. А вот остальные игроки поменяли позиции. Государственный портал «Работа России» за год поднялся на две строчки за счет роста количества пользователей, потеснив Работу.ру и Зарплату.ру.

Во Владимире основной прирост (55%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. Женщины тратят в месяц в среднем 62 минуты, а мужчины — 65 минут.

Больше всего новых соискателей во Владимире пришло из возрастной категории 26-35 лет (+18% пользователей). На втором месте группа 46-55 с приростом на 14% по количеству пользователей. Также существенно выросла доля абонентов 36-45 лет (+13% пользователей). А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась.

Аналитики также выяснили, где ищут работу люди разных возрастов. В России наиболее молодые пользователи оказались у сервисов Хабр Карьера и GeekJob — абоненты до 35 составляют 61% и 62% их аудитории соответственно. А самая высокая доля пользователей старше 46 лет оказалась у Superjob и Зарплаты.ру — 36% и 33% соответственно.

СПРАВКА

Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

Информация МегаФона

По данным МегаФона в Центральном федеральном округе владимирцы занимают седьмое место, а больше всего интернет-трафика на поиск работы через онлайн-сервисы вслед за москвичами тратят жители Воронежа, Твери, Ярославля и Калуги. При этом во Владимире более 91% интернет-трафика пришлось на HeadHunter

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