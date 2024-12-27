Катастрофа и подвиг на льдине: «Челюскин. Первые» уже этой зимой выйдет на Wink.ru

Премьера сериала-катастрофы «Челюскин. Первые» (16+) о реальной истории, за которой следил весь мир, состоится уже этой зимой эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие

Премьера сериала-катастрофы «Челюскин. Первые» (16+) о реальной истории, за которой следил весь мир, состоится уже этой зимой эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Проект будет выходить практически в те же даты, в которые 91 год назад разворачивались реальные события. Создатели представляют тизер шестисерийной драмы. В главных ролях Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл