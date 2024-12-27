- Мечта 12-летнего Жени Табурова из Владимира сбылась благодаря губернатору

Женя увлекается географией и биологией, занимается боксом и любит велосипедные прогулки.

12-летний Женя Табуров из Владимира и его мама Елена Сергеевна встретились с губернатором области Александром Авдеевым. Ребенок поучаствовал в акции «Движения первых», где поделился своей мечтой получить на Новый год экшн-камеру. Глава региона решил исполнить это желание.Женя увлекается географией и биологией, занимается боксом и любит велосипедные прогулки. Теперь с помощью экшн-камеры он сможет запечатлеть свои приключения.Елена Сергеевна также рассказала о планах семейной поездки в Суздаль, где они не были давно. Губернатор отметил, что рад, что мечта хорошего мальчика сбылась, и пожелал ему захватывающих моментов в жизни. Напомним, ранее мы писали, что