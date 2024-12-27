Продукты не имели подтверждения качества и безопасности.

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям инициировало проверку после обнаружения на одном из сайтов объявлений продажи красной икры, колбасы и охлажденной форели без необходимых ветеринарных документов. Продукты не имели подтверждения качества и безопасности.В ответ на запрос надзорного ведомства сайт согласился удалить объявления о потенциально опасной продукции и уведомил о их блокировке 24 декабря.Напомним, ранее мы писали, что