- Предпринимателя из Гусь-Хрустального, въехавшего в здание бывшего военкомата, поместили в СИЗО

Жителю Гусь-Хрустального, который специально врезался в здание бывшего военкомата и устроил поджог, избрали меру пресечения. Ему предстоит провести два месяца в СИЗО. Об этом сообщили в

Жителю Гусь-Хрустального, который специально врезался в здание бывшего военкомата и устроил поджог, избрали меру пресечения. Ему предстоит провести два месяца в СИЗО. Об этом сообщили в Следкоме области. Напомним, диверсию 50-летний мужчина совершил, как он сам признался, по указанию мошенников. Инцидент произошел 25 декабря в 18:30. Фигурант за рулем внедорожника сначала протаранил ворота, а затем