- Прокуратура вынесла приговор за коммерческий подкуп инженеру из Владимира

Он потребовал 200 000 рублей от подрядчика, пообещал беспроблемное оформление документов, несмотря на недочеты.

Прокуратура региона сообщила о приговоре 39-летнему инженеру из Владимира, который требовал деньги у бизнесменов за подписание актов освидетельствования скрытых работ. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.В августе 2022 года, работая главными инженером, он потребовал 200 000 рублей от подрядчика, пообещал беспроблемное оформление документов, несмотря на недочеты. В дальнейшем он получил еще 340 тысяч рублей от той же организации.Суд признал мужчину виновным. Он оштрафован на 260 тысяч рублей и отстранен от участия в строительном контроле на год. Сумма взятки конфискована, приговор пока не вступил в законную силу. Напомним, ранее мы писали, что