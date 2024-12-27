- Темп роста зарплаты мэра Владимира в разы опережает рост доходов городского бюджета

Совет народных депутатов утвердил бюджет города на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов. Судя по опубликованным документам, зарплата главы областного центра за следующий год составит почти

Совет народных депутатов утвердил бюджет города на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов. Судя по опубликованным документам, зарплата главы областного центра за следующий год составит почти 6,5 миллионов или в среднем более 500 тысяч в месяц. Из приложения к решению Совета народных депутатов города Владимира Ведомственная структура расходов бюджета города на 2025 год