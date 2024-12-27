- В 2024 году владимирцы оформили микрозаймы на 594 млн рублей

Это на 25% меньше, чем в прошлом году.

В 2024 году жители Владимирской области оформили микрозаймы на сумму 594 миллиона рублей, что на 25% меньше, чем в прошлом году. От этом сообщает пресс-служба Банка России.Договоры заключили 15,7 тысячи человек, в основном на сумму около 11 тысяч рублей на срок до одного месяца. Спрос на займы «до зарплаты» также снизился: с января по сентябрь выдано 12 тысяч займов на 133 миллиона рублей, что на 27% меньше, чем в прошлом году. В области действуют 5 микрофинансовых организаций, общая задолженность по кредитам увеличилась до 1 миллиарда рублей — на 3% больше, чем в 2023 году.Напомним, ранее мы писали, что