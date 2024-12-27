В Гусь-Хрустальном районе пройдет предновогодняя лыжная гонка

Лыжная гонка в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района пройдет под названием «Открытие сезона». Она состоится в это воскресенье, 29 декабря, сообщили в правительстве области.

Лыжная гонка в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района пройдет под названием «Открытие сезона». Она состоится в это воскресенье, 29 декабря, сообщили в правительстве области. Спортсменам на выбор предстоит преодолеть пять дистанций: 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Подать заявку можно по этой ссылке. На месте регистрация начнется в 8:30, первый старт – в 10:00. Алексей