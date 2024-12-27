- В Кольчугино открыли городскую баню после капитального ремонта

Баня работает с 9:00 до 21:00.

В Кольчугино Владимирской области открыли городскую баню после капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.В ходе ремонта подрядчик укрепил перекрытия и балки первого этажа, заменил входную группу, обустроил запасную наружную лестницу, усилил наружные стены и отремонтировал инженерные системы. Также была выполнена внутренняя отделка помещений, обновлён фасад, благоустроена прилегающая территория и установлено новое оборудование.Баня расположена по адресу: улица Победы, 6. Она работает с 9:00 до 21:00. Женские дни — пятница и суббота, мужские — воскресенье и понедельник.Напомним, ранее мы писали, что