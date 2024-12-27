В новогоднюю ночь во Владимире перекроют центр и запустят бесплатные автобусы

Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь? Об этом рассказали в мэрии. Центр города перекроют – автобусы направят в объезд. Зато запустят бесплатные маршруты, которые

Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь? Об этом рассказали в мэрии. Центр города перекроют – автобусы направят в объезд. Зато запустят бесплатные маршруты, которые доставят жителей к местам гуляний. С 22:30 31 декабря и до 3:30 1 января будет ограничено движение транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от Гагарина