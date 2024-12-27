- В Суздале найдены печати, принадлежавшие Юрию Долгорукому

Специалисты отмечают, что подобные штампы ранее в Суздале не обнаруживались.

По данным Института археологии РАН, в Суздале Владимирской области найдены печати, принадлежавшие Юрию Долгорукому и нотариусу Григорию, а также византийская накладка от ларца, датируемая X-XII веками. Эти находки признаны одними из десяти самых значимых событий 2024 года.Печати относятся к XII веку и подтверждают присутствие Юрия Долгорукого на суздальском столе, а также его участие в управлении землей. Специалисты отмечают, что подобные штампы ранее в Суздале не обнаруживались. Печать нотариуса Григория, как считается, является древнейшей в собрании суздальских оттисков и относится ко времени правления Владимира Мономаха.Кроме того, археологи впервые нашли византийскую резную накладку с изображением воина с мечом, которая считается редким и ценным артефактом. Напомним, ранее мы писали, что