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27.12.2024

В Суздале найдены печати, принадлежавшие Юрию Долгорукому

Главное / Тема: В Суздале найдены печати, принадлежавшие Юрию Долгорукому / (обновлено: ) Источник: www.vlad.aif.ru

Специалисты отмечают, что подобные штампы ранее в Суздале не обнаруживались.
По данным Института археологии РАН, в Суздале Владимирской области найдены печати, принадлежавшие Юрию Долгорукому и нотариусу Григорию, а также византийская накладка от ларца, датируемая X-XII веками. Эти находки признаны одними из десяти самых значимых событий 2024 года.

Печати относятся к XII веку и подтверждают присутствие Юрия Долгорукого на суздальском столе, а также его участие в управлении землей. Специалисты отмечают, что подобные штампы ранее в Суздале не обнаруживались. Печать нотариуса Григория, как считается, является древнейшей в собрании суздальских оттисков и относится ко времени правления Владимира Мономаха.

Кроме того, археологи впервые нашли византийскую резную накладку с изображением воина с мечом, которая считается редким и ценным артефактом. Напомним, ранее мы писали, что

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