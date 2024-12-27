- Владимирцу грозит 8 лет колонии за финансирование экстремистского фонда

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Управление ФСБ России по Владимирской области сообщило о задержании местного жителя, который переводил деньги на счета «Фонда борьбы с коррупцией»*. Организация признана экстремистской в РФ.44-летний мужчина стал подозреваемым в финансировании экстремистской деятельности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК России, предусматривающей лишение свободы до восьми лет.Напомним, ранее мы писали, что* организация признана экстремистской в РФ.