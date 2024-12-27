В августе 2022 года они зарегистрировали несуществующие культурные мероприятия на платформе «PRO.Культура.РФ», представив фальшивые документы.

Во Владимирской области подросток из Собинки и его друг украли 8,8 млн рублей у минкульта, используя «Пушкинскую карту». В августе 2022 года они зарегистрировали несуществующие культурные мероприятия на платформе «PRO.Культура.РФ», представив фальшивые документы.Парни склоняли владельцев карт к покупке билетов на эти мероприятия, получая деньги на свои счета. В результате их действий государственный бюджет понес значительный ущерб. Суд приговорил одного из мошенников, которому исполнилось 18 лет, к 3 годам лишения свободы. Иск Министерства культуры о возмещении ущерба был также удовлетворен в суде.Напомним, ранее мы писали, что