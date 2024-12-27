- Владимирский государственный университет празднует 60-летие

Опорный вуз региона — Владимирский государственный университет празднует юбилей. Более 200 программ подготовки, почти 20 тысяч студентов и около 800 преподавателей, а количество молодых

Опорный вуз региона — Владимирский государственный университет празднует юбилей. Более 200 программ подготовки, почти 20 тысяч студентов и около 800 преподавателей, а количество молодых специалистов, которых выпустил ВлГУ за 60 лет, превышает 150 тысяч. Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ Каждый человек для нас имеет большое значение, и с большой благодарностью мы отмечаем всех, кто закладывал фундамент