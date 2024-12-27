Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Владимира нашла нарушения в правах трудящихся в рамках дела о невыплате заработной платы. Местная уборочная компания, зарегистрированная в Екатеринбурге, наняла 25 человек без оформления трудового договора и с января 2023 года не выплачивала им заработную плату.К марту задолженность составила более одного миллиона рублей, из-за чего сотрудники перестали выходить на работу.Так, в пользу 16 пострадавших прокуратура направила иски в суд о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, один из которых уже удовлетворен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали, что