- Во Владимире автомобиль влетел в забор школы №21, погибла пассажирка

Смертельное ДТП произошло 27 декабря в 00:10 на улице Мира. Как рассказали в ГАИ, 21-летний водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел на встречку. Машина сначала врезалась в столб, а

Смертельное ДТП произошло 27 декабря в 00:10 на улице Мира. Как рассказали в ГАИ, 21-летний водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел на встречку. Машина сначала врезалась в столб, а затем – в забор школы №21, которая находится рядом с городским бассейном. Пострадавшего водителя госпитализировали в Городскую больницу скорой помощи. А вот 31-летнюю пассажирку