Во Владимире пройдет творческая встреча с актером Александром Галибиным

Актер Александр Галибин, знакомый многим по роли Мастера в мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года, проведет во Владимире творческую встречу. Он расскажет о своей жизни, творчестве и

Актер Александр Галибин, знакомый многим по роли Мастера в мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года, проведет во Владимире творческую встречу. Он расскажет о своей жизни, творчестве и актерском пути. В начале встречи состоится просмотр режиссерской работы Александра Галибина – военной драмы «Сестренка». Потом Народный артист РФ пообщается со зрителями, а также расскажет о новой художественной