Во Владимире задержали сторонника экстремисткой организации, который переводил деньги в США

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Владимира. Мужчина – сторонник идеологии некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которая признана экстремистской. НО «ФБК» –

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Владимира. Мужчина – сторонник идеологии некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которая признана экстремистской. НО «ФБК» – была создана Алексеем Навальным, которого признали иноагентом. Из пресс-релиза УФСБ области По версии следствия, на фоне восприятия экстремистской идеологии НО «ФБК», обвиняемый совершил ряд денежных переводов на открытые в США реквизиты расчетного счета,