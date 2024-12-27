Выпуск новостей 26 декабря 2024

гастроли провинциального театра, последний спектакль, трезвых нет.
шекспировская хроника, шестнадцать трупов на сцене. финал. один цезарь
над телом другого. и там такой текст в переводе щепкиной-куперник:
"я
должен был увидеть твой закат иль дать тебе своим полюбоваться". то
есть
один из нас должен был умереть.
и артист говорит:
- я должен был увидеть твой...
и он текст забыл, надо выкручиваться, по смыслу, а это стихи, проклятье,
но он выкрутился! как поэт! он сказал:
- я должен был увидеть твой... конец!
и задумчиво спросил:
- иль дать тебе своим полюбоваться?..
и мертвые поползли со сцены
еще анекдот!