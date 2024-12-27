Житель Гусь-Хрустального по заданию мошенников въехал в здание бывшего военкомата и поджег машину

Диверсия в Гусь-Хрустальном. Местный житель целенаправленно врезался в здание бывшего военного комиссариата на улице Васильева и поджег машину. Как сообщают в Следкоме области,

Диверсия в Гусь-Хрустальном. Местный житель целенаправленно врезался в здание бывшего военного комиссариата на улице Васильева и поджег машину. Как сообщают в Следкоме области, злоумышленник действовал по указанию телефонных мошенников. Инцидент произошел 25 декабря в 18:30. Из пресс-релиза Следкома области Житель Гусь-Хрустального на своем автомобиле умышленно въехал в дом по улице Васильева, после чего поджег автомашину.