- Жительница Кольчугино продавала контрафактные сигареты

Она продавала немаркированные сигареты иностранного производства в своей торговой точке по цене ниже рыночной.

В Кольчугино будут судить местную жительницу за продажу контрафактных табачных изделий. Женщина, ранее уже оштрафованная на 100 тыс. рублей за аналогичное преступление, была поймана в октябре текущего года.Она продавала немаркированные сигареты иностранного производства в своей торговой точке по цене ниже рыночной. Около 3000 пачек сигарет общей стоимостью свыше 370 тыс. рублей были изъяты полицией после сообщения одного из покупателей. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.Напомним, ранее мы писали, что