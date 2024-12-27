- Жительница Меленковского района из жалости прописала у себя четверых мигрантов

Жительницу Меленок обвиняют в фиктивной постановке на учет четверых иностранных граждан. Об преступлении стало известно в рамках прокурорской проверки. У фигурантки есть дом в деревне

Жительницу Меленок обвиняют в фиктивной постановке на учет четверых иностранных граждан. Об преступлении стало известно в рамках прокурорской проверки. У фигурантки есть дом в деревне Адино. В августе этого года знакомая обвиняемой попросила прописать там ее родственников из Узбекистана. При этом женщина объяснила, что жить в доме они не будут. Из пресс-релиза прокуратуры области Обвиняемая