Жизненные ситуации - самые разные.

В министерстве региональной безопасности Владимирской области рассказали, о чём спрашивают владимирцы, когда звонят на номер 112. Операторы Центра обработки вызовов системы-региона, как известно, круглосуточно на связи.Ситуации, которые побуждают людей набирать номер, самые разные. Одна пожилая женщина пожаловалась, что её обманули мошенники под предлогом записи в поликлинику. Молодая мама рассказала, что боится ехать с ребёнком в лифте из-за сильного запаха горелой проводки. Ещё один заявитель сообщил, что видит из окна горящий мусорный контейнер.А водители, кстати, нередко сообщают о потенциально опасных участках на дорогах. Один недавно предупредил о скользком подъёме на 260-м км трассы М-7, другой сообщил об аварии на парковке и о том, что один из участников ДТП скрылся, третий рассказал о горящей машине во дворе на улице Полины Осипенко.Очень много вызовов по линии 03. Так, одна мама позвонила на 112 и сказала, что у неё ребёнок плачет, не останавливаясь, что она боится, не съел ли он полиэтиленовый пакет. У другого заявителя отцу стало плохо — начал терять сознание в машине. Также люди рассказывали о сильной боли в области сердца, о том, что кровь из носа идёт третий день.Бывает, что жители Владимирской области с помощью операторов ЦОВ вызывают скорую помощь родственникам из других регионов. К примеру, женщина из Сергиева Посада пожаловалась дочери на высокое давление, а та сразу же набрала номер 112 и попросила о помощи.Операторы ЦОВ всем помогают, но в то же время обращают внимание владимирцев на несколько важных моментов.Во-первых, не нужно использовать номер 112 в справочных целях. Тем более, если есть другая возможность узнать необходимую информацию.Во-вторых, надо всегда стараться точно объяснять, куда нужно приехать работникам экстренных служб. Бывает, что операторам из Владимира трудно воспринимать на слух незнакомые названия улиц (например, улица Асафа Баранова в Струнино).А ещё драгоценное время часто отнимают нетрезвые люди, звоня по несерьёзным поводам. Или граждане, которые . В основном это дети.«Но операторам ЦОВ всегда приятно, когда люди благодарят за помощь. Например, за переданную спасателям информацию о мужчине, который не мог сам встать после падения в квартире», — заключили в министерстве региональной безопасности.