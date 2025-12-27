Крупнейший объём дорожных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году будет выполнен в Ковровском районе Владимирской области. Всего в регионе планируется

Крупнейший объём дорожных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году будет выполнен в Ковровском районе Владимирской области. Всего в регионе планируется отремонтировать не менее 175,5 километров трасс. Согласно планам регионального Министерства транспорта, именно в Ковровском районе подрядчики приведут в порядок ключевые участки общей протяжённостью 25,8 километра. В список первоочередных объектов вошли: 1.