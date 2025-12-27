Одно из них ждёт переименование.

Жителям Кольчугинского округа стало известно о возможном закрытии родильного и инфекционного отделений в местной больнице. Портал «Владимирские новости», чтобы разобраться в ситуации, направил соответствующий запрос в минздрав региона.И.о.министра Нелли Зиновьева ответила, что инфекционное отделение закрывать точно никто не собирается. А вот родильное отделение ждёт не закрытие, а переименование в ургентный родовой зал, которым оно, по сути, уже и является.По информации Нелли Зиновьевой, в 2025 году в Кольчугинской ЦРБ состоялось более 200 родов, три из которых — в течение последней недели.И.о. министра здравоохранения региона объяснила, что низкие показатели по родам в Кольчугино обусловлены тем, что врачи, когда выявляют у беременных женщин патологии и предрасположенность к «сложным родам», после направляют их в специализированные медицинские учреждения.Она добавила, что женщины вправе сами выбирать, где им рожать. И потому многие предпочитают, к примеру, перинатальные центры Кольчугинской ЦРБ.