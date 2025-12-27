Юридическим лицам грозит штраф до 300 тыс. рублей.

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области напомнили жителям региона об ответственности за незаконную вырубку хвойных деревьев.Так, в соответствии со ст. 8.28 КоАП РФ незаконная рубка, а также повреждение лесных насаждений либо самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3-х до 4-х тыс. рублей, от 20-ти до 40-ка тыс. рублей — на должностных лиц, от 200 до 300 тыс. рублей — на юридических лиц.В пресс-службе полиции добавили, что также установлена ответственность и за транспортировку древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа (ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ).