Ранее он находился в частной собственности.

Федеральное агентство лесного хозяйства обратилось с иском в суд, чтобы вернуть лесной участок, незаконно «присоединённые» к Владимиру, сообщает пресс-служба правительства региона.В состав этого участка входят земли лесного фонда, которые прилегают к территории памятника природы «Лесной парк Дружба».В суде Рослесхоз поддержало областное министерство лесного хозяйства.В итоге, Арбитражный суд 26 декабря принял решение удовлетворить исковые требований Рослесхоза. Указанный выше участок был изъят в пользу государства.Но решение суда ещё не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в течение одного месяца.