Суммарный долг перед поставщиком составил почти 72 миллиона рублей

Суммарный долг перед поставщиком составил почти 72 миллиона рублейИз-за роста просроченной задолженности на 20-ти организациях сферы ЖКХ Владимирской области ввели режим частичного ограничения энергоснабжения.Суммарный долг перед поставщиком составил почти 72 миллиона рублей. Энергетики жалуются, что столкнулись с безразличием регулирования вопроса о задолженности как от районных администраций, так и на областном уровне.Один из самых недобросовестных плательщиков - ООО «Владимиртеплогаз». С этой организацией, учредителями которой стали департамент имущественных и земельных отношений обладминистрации и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», подписали 2 договора энергоснабжения.«Энергосбыт Волга» неоднократно обращались к администрации области с просьбой разобраться в ситуации, но всё остаётся по-прежнему.