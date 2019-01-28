Суммарный долг перед поставщиком составил почти 72 миллиона рублей
Суммарный долг перед поставщиком составил почти 72 миллиона рублей
Из-за роста просроченной задолженности на 20-ти организациях сферы ЖКХ Владимирской области ввели режим частичного ограничения энергоснабжения.
Суммарный долг перед поставщиком составил почти 72 миллиона рублей. Энергетики жалуются, что столкнулись с безразличием регулирования вопроса о задолженности как от районных администраций, так и на областном уровне.
Место
в рейтинге
Район
Наименование предприятия ЖКХ
Сумма задолженности
на 01.01.2019
(тыс. руб.)
1
о. Муром, г. Владимир
ООО "Владимиртеплогаз"
71 770,105
2
г. Александров
ОАО "АКС"
43 100,304
3
г. Вязники
ООО "Вязники Энергия"
20 085,087
4
г. Владимир, Камешковский р-н
МУП «Владимирводоканал»
19 850,742
5
г. Струнино
ОАО "СТВК"
17 927,340
6
г. Суздаль
МБУ "ДЕЗ"
15 079,172
7
Вязниковский р-н
МУП Вязниковского района "Коммунальные системы"
11 753,021
8
Собинский р-н
МУП ЖКХ "ПКК Собинского района"
10 037,579
9
о. Муром
МУП ПЖРЭП № 3
10 007,944
10
г. Александров
ООО "Александров Водоканал"
9 963,252
Один из самых недобросовестных плательщиков - ООО «Владимиртеплогаз». С этой организацией, учредителями которой стали департамент имущественных и земельных отношений обладминистрации и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», подписали 2 договора энергоснабжения.
«Энергосбыт Волга» неоднократно обращались к администрации области с просьбой разобраться в ситуации, но всё остаётся по-прежнему.
С целью снижения задолженности компания регулярно направляет письма в адрес глав администраций муниципальных образований, принимают регулярное участие в работе различных комиссий по решению вопросов погашения потребителями задолженности с участием представителей администраций, а также руководителей предприятий-неплательщиков.