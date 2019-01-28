Суммарный долг перед поставщиком составил почти 72 миллиона рублей

Суммарный долг перед поставщиком составил почти 72 миллиона рублейИз-за роста просроченной задолженности на 20-ти организациях сферы ЖКХ Владимирской области ввели режим частичного ограничения энергоснабжения.Суммарный долг перед поставщиком составил почти 72 миллиона рублей. Энергетики жалуются, что столкнулись с безразличием регулирования вопроса о задолженности как от районных администраций, так и на областном уровне.Местов рейтингеРайонНаименование предприятия ЖКХСумма задолженностина 01.01.2019(тыс. руб.)о. Муром, г. ВладимирООО "Владимиртеплогаз"71 770,105г. АлександровОАО "АКС"43 100,304г. ВязникиООО "Вязники Энергия"20 085,087г. Владимир, Камешковский р-нМУП «Владимирводоканал»19 850,742г. СтруниноОАО "СТВК"17 927,340г. СуздальМБУ "ДЕЗ"15 079,172Вязниковский р-нМУП Вязниковского района "Коммунальные системы"11 753,021Собинский р-нМУП ЖКХ "ПКК Собинского района"10 037,579о. МуромМУП ПЖРЭП № 310 007,94410г. АлександровООО "Александров Водоканал"9 963,252Один из самых недобросовестных плательщиков - ООО «Владимиртеплогаз». С этой организацией, учредителями которой стали департамент имущественных и земельных отношений обладминистрации и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», подписали 2 договора энергоснабжения.«Энергосбыт Волга» неоднократно обращались к администрации области с просьбой разобраться в ситуации, но всё остаётся по-прежнему.С целью снижения задолженности компания регулярно направляет письма в адрес глав администраций муниципальных образований, принимают регулярное участие в работе различных комиссий по решению вопросов погашения потребителями задолженности с участием представителей администраций, а также руководителей предприятий-неплательщиков.