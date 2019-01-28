Александра Цекало слово любовница, которым журналисты называют новую пассию шоумена. Известного продюсера заметили с таинственной спутницей во время новогодних праздников в Риме. Цекало утверждает, что они с Дариной уже обручены, у них будет семья.

Александра Цекало слово "любовница", которымжурналисты называют новую пассию шоумена. Известного продюсера заметили стаинственной спутницей во время новогодних праздников в Риме. Цекалоутверждает, что они с Дариной уже обручены, у них будет семья.Александр Цекало – холостяк: недавно он развелся с женой,34-летней Викторией Галушкой. Как выяснилось, продюсер теперь состоит вотношениях с Дариной Эрвин. Девушка играла в эпизодах в нескольких голливудскихфильмах – к примеру, в "Идеальном убийстве" и романтической комедии "Кое-что на деньрождения"."Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовницанеуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон,а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, нашиотношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", – заявилЦекало "Экспресс-газете". Шоумен привел изречение Генри Миллера:"Любовь – это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много".Как сообщается, познакомил с Дариной Игорь Жижикин,который часто работает в Голливуде. Так что нет ничего удивительного, что Игорьоказался в компании с Сашей и Дариной в том ресторане, где их "застукали"папарацци. Александр Цекало старше Дарины Эрвин на 20 лет.Дарина давно живет в Лос-Анджелесе. Ее папа кореец, а мамарусская. Кроме того, известно, что у нее есть близкие родственники в Казахстане. А в новогодниепраздники кинопродюсера и шоумена Александра видели на улицах Рима иБарселоны. Не одного, а Дариной Эрвин, передает StarHit.