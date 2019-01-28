Александра Цекало слово любовница, которым
журналисты называют новую пассию шоумена. Известного продюсера заметили с
таинственной спутницей во время новогодних праздников в Риме. Цекало
утверждает, что они с Дариной уже обручены, у них будет семья.
Александра Цекало слово "любовница", которым
журналисты называют новую пассию шоумена. Известного продюсера заметили с
таинственной спутницей во время новогодних праздников в Риме. Цекало
утверждает, что они с Дариной уже обручены, у них будет семья.
Александр Цекало – холостяк: недавно он развелся с женой,
34-летней Викторией Галушкой. Как выяснилось, продюсер теперь состоит в
отношениях с Дариной Эрвин. Девушка играла в эпизодах в нескольких голливудских
фильмах – к примеру, в "Идеальном убийстве" и романтической комедии "Кое-что на день
рождения".
"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница
неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон,
а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши
отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", – заявил
Цекало "Экспресс-газете". Шоумен привел изречение Генри Миллера:
"Любовь – это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много".
Как сообщается, познакомил с Дариной Игорь Жижикин,
который часто работает в Голливуде. Так что нет ничего удивительного, что Игорь
оказался в компании с Сашей и Дариной в том ресторане, где их "застукали"
папарацци. Александр Цекало старше Дарины Эрвин на 20 лет.
Дарина давно живет в Лос-Анджелесе. Ее папа кореец, а мама
русская. Кроме того, известно, что у нее есть близкие родственники в Казахстане. А в новогодние
праздники кинопродюсера и шоумена Александра видели на улицах Рима и
Барселоны. Не одного, а Дариной Эрвин, передает StarHit.