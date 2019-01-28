Пострадало 5 человек

Пострадало 5 человекВ поселке Мелехово Ковровского района произошло серьезное ДТП. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера ранним утром 28 января. На место незамедлительно выехали спасатели, ГИБДД и скорая помощь.Пострадавших спасателям пришлось вытаскивать из поврежденного автомобиля. Всего пострадало 5 человек. Оба водителя и 3 пассажира автомобиля ВАЗ-2114 с травмами различной степени тяжести госпитализированы.По предварительной информации ГИБДД, 50-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем «Шкода».