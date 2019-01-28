Союз биатлонистов России сообщил, что четыре стреляющих лыжника из состава сборной страны соответствуют всем критериям для попадания на заключительный сбор национальной команды перед чемпионатом мира. Биатлонисты будут проходить его в немецком Риднау.

Союз биатлонистов России сообщил, что четыре "стреляющих лыжника" из состава сборной страны соответствуют всем критериям для попадания на заключительный сбор национальной команды перед чемпионатом мира. Биатлонисты будут проходить его в немецком Риднау.Из первой команды на этот сбор попадают Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Александр Логинов и Евгений Гарничев. При этом Логинов и Гараничев вместо сбора в Риднау отправятся вместе с мужской командой на этапы Кубка мира в США и Канаде.Из состава нашей сборной, выступающей во втором по силе международном турнире – Кубке IBU, на сбор точно попадают Виктория Сливко и Антон Бабиков, которые набрали наибольшее количество очков на трех последних этапах.Всего в Риднау попадут по 8 мужчин и женщин, но кроме тех, кто вместе с Логиновым и Гараничевым поедет в Северную Америку. Остальные участники подготовительного этапа к мировому первенству будут определены решением тренерского штаба СБР.