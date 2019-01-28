Цены варьируются от 350 тысяч до нескольких миллионов

Цены варьируются от 350 тысяч до нескольких миллионовЖители Владимира заметили, что компания-перевозчик «БигАвтоТранс» выставил на продажу свои автобусы. На сайте объявлений появилось 14 единиц общественного транспорта от 350 тысяч до 5,5 миллионов рублей. Скорее всего, компания покинула не только городские пассажирские перевозки, но и междугородние.В соцсетях горожане обсуждают, что директор предприятия Дмитрий Биганов уже направил уведомление об отказе от всех маршрутов, а ИП Щеткин Д.А. осуществляющий регулярные пассажирские перевозки в Судогде, хочет забрать себе маршрут №117 (Владимир-Судогда).Каждый желающий может купить как бывшие маршрутные автобусы, так и туристические заказные — MAN, Neoplan и Mersedes. На сайте есть объявления о продаже одного автобуса, так и нескольких машин одной модели.