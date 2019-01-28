Российский дрон-перехватчик Карнивора провел испытания вооружения. Что именно тестировали, не известно, однако ранее сообщалось, что беспилотник оснащен сетеметом, для перехвата других БПЛА, и устройством для сброса осколочно-фугасных гранат и небольших противотанковых бомб.

Российский дрон-перехватчик "Карнивора" провел испытания вооружения. Что именно тестировали, не известно, однако ранее сообщалось, что беспилотник оснащен сетеметом, для перехвата других БПЛА, и устройством для сброса осколочно-фугасных гранат и небольших противотанковых бомб, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.Собеседник агентства уточнил, что после завершения заводских испытаний, дрона могут проверить в реальном бою.40-килограммовый боевой беспилотник "Карнивора", или плотоядный, если переводить с латыни, разработан в компании "Микран". Размах его крыльев – 5 метров, а максимальная скорость – 150 километров в час. В воздухе дрон может провести до 15 часов.