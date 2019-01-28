Поклонников Ольги Бузовой обидело поведение телеведущей после спектакля в Дзержинске. Артистка отказалась общаться с фанатами, сославшись на нехватку времени.

Поклонников Ольги Бузовой обидело поведение телеведущейпосле спектакля в Дзержинске. Артистка отказалась общаться с фанатами,сославшись на нехватку времени.Поклонники Бузовой даже не смогли передать артистке цветы. Возмущению фанатов нет предела: некоторыепризнались, что брали кредит для того, чтобы приобрести билеты. Впечатление отспектакля было испорчено: все ушли грустные и разочарованные."Некоторые брали кредит, чтобы купить билет","Мы были очень расстроены, что не смогли тебе подарить цветы. Десять минутв конце представления можно было выделить на поклонников", "Оляпочему ты такая?", "Люди стояли с букетами и даже передать было нечерез кого", – признаются подписчики Бузовой в Instagram.Ольга Бузова приехала в Дзержинск Нижегородской области соспектаклем "Мужчина нарасхват". Самые преданные поклонники встретилипевицу на вокзале. "Я уже забыла, каково это – приезжать туда, где тебяждут. Спускаюсь с перрона, и мои уже встречают меня с цветами и подарками",– рассказала звезда.в микроблоге попыталась оправдать свое поведениепосле концерта. "Мы очень торопились после спектакля с машины на поезд.Даже не успели покушать. Любимые, не всегда удается уделить должного вниманиявам. Я из-за этого переживаю", – написала Ольга Бузова.Спектакль в Дзержинске стал первым для после продолжительногоотдыха на Мальдивах и в альпийском Куршевеле. По дороге в Москву телезвездауспела рассориться со своей сестрой Анной и подругой Яной: Бузова летела домойбизнес-классом, а ее компания заняла места в эконом-классе, напоминает .