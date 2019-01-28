Поклонников Ольги Бузовой обидело поведение телеведущей
после спектакля в Дзержинске. Артистка отказалась общаться с фанатами,
сославшись на нехватку времени.
Поклонников Ольги Бузовой обидело поведение телеведущей
после спектакля в Дзержинске. Артистка отказалась общаться с фанатами,
сославшись на нехватку времени.
Поклонники Бузовой даже не смогли передать артистке цветы. Возмущению фанатов нет предела: некоторые
признались, что брали кредит для того, чтобы приобрести билеты. Впечатление от
спектакля было испорчено: все ушли грустные и разочарованные.
"Некоторые брали кредит, чтобы купить билет",
"Мы были очень расстроены, что не смогли тебе подарить цветы. Десять минут
в конце представления можно было выделить на поклонников", "Оля
почему ты такая?", "Люди стояли с букетами и даже передать было не
через кого", – признаются подписчики Бузовой в Instagram.
Ольга Бузова приехала в Дзержинск Нижегородской области со
спектаклем "Мужчина нарасхват". Самые преданные поклонники встретили
певицу на вокзале. "Я уже забыла, каково это – приезжать туда, где тебя
ждут. Спускаюсь с перрона, и мои уже встречают меня с цветами и подарками",
– рассказала звезда.
в микроблоге попыталась оправдать свое поведение
после концерта. "Мы очень торопились после спектакля с машины на поезд.
Даже не успели покушать. Любимые, не всегда удается уделить должного внимания
вам. Я из-за этого переживаю", – написала Ольга Бузова.
Спектакль в Дзержинске стал первым для после продолжительного
отдыха на Мальдивах и в альпийском Куршевеле. По дороге в Москву телезвезда
успела рассориться со своей сестрой Анной и подругой Яной: Бузова летела домой
бизнес-классом, а ее компания заняла места в эконом-классе, напоминает .