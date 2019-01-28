Невероятное зрелище. В Хабаровском крае военные устраняют ледяной затор, что образовался на реке Бурея из-за снежного оползня. Десятки тонн взрывчатки поднимают на воздух огромные глыбы. Расчистить русло Буреи нужно успеть к весне, чтобы не затопило поселки.

Невероятное зрелище. В Хабаровском крае военные устраняют ледяной затор, что образовался на реке Бурея из-за снежного оползня. Десятки тонн взрывчатки поднимают на воздух огромные глыбы. Расчистить русло Буреи нужно успеть к весне, чтобы не затопило поселки.Снова удар. Десять тонн тротила. В небе — черный гриб. Уже второй за неделю. Кажется, тут все уже привыкли, но от такого взрыва и эха, отлетающего от сопок, закладывает уши.До оползня можно доехать или по зимнику со стороны Хабаровска — лед на реке Бурея толстый, но для тяжелых грузов все равно слишком хрупкий — или долететь на вертолетах с авиабазы в Амурской области. Другой дороги нет.Ми-8 берет курс к месту обвала. Сначала крошечные поселки — все реже, потом пропадает мобильная связь . Через 200 километров — непроходимые ледяные сопки.Примерно через час мы подлетаем к месту и именно с воздуха лучше всего видим масштаб разрушений. Идем по склону, где раньше была тайга, вниз к утопленному в реке грунту. Ноги можно подвернуть — теперь тут месиво из камней, корней и льда.Месте аномалии. Оползень. Завал на минус 18 этажей, волна грунта ушла на другой берег. Гора изо льда с 20-этажный дом. Этот, словно откушенный великаном, кусок сопки выглядит по-настоящему гигантским.Лес срубило — теперь щепки летят. Военные подрывают корни и пни. Берег словно выбрило. А нужны еще площадка под вертолет и хоть немного выровненный берег — военным тут жить почти до весны. Спустя пять дней уже есть спутниковая связь, теплые палатки.Генерал-майор Андрей Козлов — он руководит всей операцией на месте с первых дней — до сих пор поражается мощи природы. "При обрушении скалы высота волны достигла 50 метров, огромные глыбы льда заносило сюда", — рассказал он. И такие свидетельства тут на каждом шагу.Мы на склоне в двух километрах от обвала, и здесь встречаются огромные глыбины. Пока разворачивается лагерь, с востока к месту завала выдвигается группа гидрологов и геологов.Оползень объемом примерно в 25 миллионов кубометров перекрыл не просто реку Бурею — все водохранилище. Разделил на верхнюю часть — тут вода упирается в запруду и ее уровень растет. В 70 километрах находится поселок, который теперь под угрозой затопления. И на нижнюю часть — рядом Бурейская ГЭС, и уровень воды в этом бассейне, наоборот, упал.Первыми сюда доехали рыбаки и охотники. И посыпались версии. Это был НЛО, может, обломки ракеты или метеорит. Но ученые категоричны: никакой фантастики. Это был природный оползень, не совсем, правда, типичный.Решено сначала ударить по перешейку. Это самое узкое и низкое место оползня. По идее ,там проще дать проход воде. Немного спустить ее, как в ванной. Заряды спускают вниз на лед и уже там погружают на снегоходы. Так же к месту подрыва в ящиках переправляют тротил. Уже на месте закладки тротиловые шашки обматывают детонирующим шнуром, присоединяют к установке. Когда все готово, звучит команда "Огонь!". После взрыва военные инженеры обследуют образовавшиеся воронки. Видно, что убрать весь завал разом не получится, — порода скальная, очень сложная.К вечеру жизнь в лагере не затихает. Нужно нарубить — не фигурально говоря — воды для приготовления ужина. Пока привезут на вертолете, пока дойдет до приема пищи, все замерзает.Лед топят в специальных котлах на улице — так у военных все время есть кипяток и теплая вода в умывальнике. Электропилы не смолкают до ночи.Подъем – в 6:30 утра. Операция — сложнейшая. Поэтому такой строгий режим. Тем более сегодня на реке будет запредельно громко.В конце недели доставили гусеничный бульдозер — такой тяжелый, что на обратный путь топлива вертолету бы не хватило. Поэтому к оползню заранее привезли авиационный заправщик.После двух взрывов саперы уже на полпути к воде — проток между двумя бассейнами надеются сделать уже в концу января.