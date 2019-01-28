В нем участвовали 11 мастеров из разных уголков страны

В нем участвовали 11 мастеров из разных уголков страныРедкий любитель краеведения сегодня знает, что пару веков назад наша губерния была известна во всей необъятной Российской Империи во многом благодаря таланту выдающихся мастеров резьбы по дереву – владимирских плотников аргунов.Возрождающие легендуВыходцы из деревень, располагавшихся на территории нынешнего Киржачского района, от отца к сыну передавали секреты сложных столярных техник, благодаря которым иконостасы храмов, карнизы и наличники домов, выходивших из-под их топоров и стамесок, покрывались изящными узорами, в которых опытный глаз мог прочесть богатое семантическое значение. Своё прозвище умельцы получили в честь села Аргуново, стоявшего на берегу извилистой речки Киржач.Ещё в начале прошлого столетия десятки артелей умельцев-аргунов ежесезонно отправлялись на заработки за пределы Владимирской земли. Их филигранные работы украшали дворцы особ царских кровей, богатые купеческие дома, дворянские усадьбы Москвы и Санкт-Петербурга. Однако неумолимое время шло, наша страна переживала последствия страшных войн и глобальных социальных потрясений. На смену частным деревянным усадьбам приходили большие многоквартирные дома из кирпича и бетона. Промысел владимирских мастеров-резчиков угасал, хранителей старинных традиций, к большому сожалению, становилось всё меньше. До недавнего времени, пожалуй, лишь резные фасады обветшалых деревенских домов были многозначительным напоминанием о традиционным для владимирщины народном промысле.Однако стараниями команды ОАО «Киржачская типография», некоммерческой организации «Мирный рассвет», ООО «Киржач туристический» и администрации Киржача наследие плотников-аргунов год от года возрождается, словно Феникс из пепла. Совсем недавно в центре города провели уникальный двухдневный фестиваль аргуновской резьбы «Киржачский наличник». Его участниками стали мастера из Владимира, Суздаля, Москвы, Чувашии и, конечно же, местные хранители аргуновских традиций.«Идея этого фестиваля родилась 2 года назад, когда мы открывали музей наличника под открытым небом, - рассказывает арт-директор ОАО «Киржачская типография» и руководитель АНО «Мирный расцвет» Галина Куделева. – Окончательно она сформировалась в прошлом году, когда открывали музей «Дом аргунов». Мы решили в следующий раз сделать большой фестиваль, народное гуляние, которое будет подводить горожан к Масленице. Хотим сделать его нашей доброй традицией, «изюминкой» Киржача, ведь в каждом городе есть свой особенный праздник. Где-то есть праздник топора и день огурца. А у нас - фестиваль аргуновской резьбы. Ведь она родилась именно в окрестностях нашего города и отсюда пошла по нашей области и всей стране».Живое знаниеНе вызывает сомнений, что этот фестиваль имеет большое значение не только для маленького самобытного города, но и для всей области в целом. Его организаторы ставят во главу угла не стремление к коммерческой выгоде, а идею поддержать русскую национальную культуру. В Киржаче отлично понимают, что «народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего» и делают всё возможное, чтобы подрастающее поколение воспитывали в соответствии со славными традициями предков.На протяжении 2 дней для гостей фестиваля проводили бесплатные мастер-классы. Киржачане всех возрастов с огромным интересом постигали азы художественной резьбы по дереву под чутким руководством Кирилла Фролова. Каждому желающему мастер из Суздаля помогал сделать очаровательную фигурку, изображавшую сказочного персонажа.В соседнем помещении самые юные посетители посредством бумаги и красок выполняли красочные аппликации в виде знаменитых киржачских наличников. Занятием руководила Наталья Боссонова, которая на практике доказала своим маленьким ученикам – лучший сувенир тот, что сделан собственными руками.Ещё один мастер-класс проводили в музее «Дом аргуна». Там супруги Новиковы показывали гостям, как при наличии желания и простых инструментов можно вырезать из дерева прекрасную тарелку. Одновременно в расположенном напротив музее «Меди и латуни» заранее записавшиеся жители и гости города побывали на бесплатных экскурсиях по богатой выставочной экспозиции.Художники с бензопиламиНесмотря на разгулявшуюся вьюгу, основные события фестиваля происходили всё же на улице. Там, в декорациях первого в мире музея наличника под открытым небом, 11 мастеров-резчиков с захватывающий дух ювелирной точностью, при помощи хищно воющих бензопил выполняли ростовые фигуры сказочных персонажей. Несмотря на то, что география мастеров была весьма обширной, умельцы не сговариваясь решили придерживаться в своих работах владимирского стиля. Хлопья снега, подхваченные порывами ветра, хороводили с мелкими опилками, а из-под столярных масок блестели страстные глаза художников, погружённых в творческий процесс.«Честь и хвала жителям Киржача за то, что они очень активно поддерживают свою культуру и в особенности их «визитную карточку» - аргуновскую резьбу, - делится впечатлениями от фестиваля владимирский мастер резьбы по дереву Валерий Киселёв. – Здесь всё проходит очень искренне и местные горды тем, что они делают. Это настолько подкупает, что хочется приезжать и выполнять свою работу как можно лучше».А со сцены публику развлекали прекрасные музыкальные коллективы: «Вишенка» из Владимира, народный коллектив «Песня», фольклорный коллектив «Кристалл» из Иваново, «Медовый спас» из Кольчугино, киржачские «Россы» и «Кладезь» из Щёлково. Для того, чтобы гости фестиваля не замерзали, организаторы подготовили бесплатные горячие блины и чай из большого старинного самовара – экспоната, временно покинувшего своё пристанище в музее «Меди и латуни». Маленьких посетителей радовали аниматоры в костюмах сказочных персонажей, а любителей самобытных вещей зазывала Ярмарка мастеров.«Сегодняшний снегопад – не помеха нашему празднику. Мы хотели явить миру, что в Киржаче с давних пор существует замечательная традиция украшать свои дома, украшать их честно и профессионально руками людей, которые в них живут. Руками заботливых хозяев. Очень приятно, что мы подняли этот праздник на особую высоту благодаря президентскому гранту. Здорово, что город год от года продолжает наполняться хорошими событийными праздниками», - подвёл итог фестиваля генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Фёдоров.