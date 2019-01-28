О Дне студента говорили сегодня даже на планёрке у Андрея Шохина. Глава администрации выразил благодарность организаторам праздника. В этот раз он назывался «Зачётная пятница» и собрал на катке Пушкинского бульвара студентов, школьников и всех владимирцев, кто привык отдыхать весело и активно. Интерактивные площадки для мини-гольфа, аэрохоккей, лазертаг, историческая реконструкция. К отдыхающим присоединилась и наш корреспондент Екатерина Корнилова вместе с оператором Дмитрием Журавлёвым.

О Дне студента говорили сегодня даже на планёрке у Андрея Шохина. Глава администрации выразил благодарность организаторам праздника. В этот раз он назывался Зачётная пятница и собрал на катке Пушкинского бульвара студентов, школьников и всех владимирцев, кто привык отдыхать весело и активно. Интерактивные площадки для мини-гольфа, аэрохоккей, лазертаг, историческая реконструкция. К отдыхающим присоединилась и наш корреспондент Екатерина Корнилова вместе с оператором Дмитрием Журавлёвым.День студента Светлана отмечает уже второй год подряд, раньше праздновала дома с близкими и друзьями. В этом году девушка решила отметить праздник на катке и уже успела поучаствовать в конкурсах.Светлана, студентка: "Там есть площадка, где нужно выбивать такие конусы, и получаешь за это шоколадку".На улице холодно. Чтобы не замёрзнуть - нужно обязательно двигаться. Самым массовым стал танцевальный флешмоб Студенческий ажиотаж.Кому публика громче аплодирует, тот и становится победителем.Евгений Федотов, председатель совета молодежи г. Владимира: "Впечатления чудесные, великолепные. Здесь все очень классно украшено, очень много конкурсов, мероприятий. Прекрасные люди, студенты. Все радуются, танцуют, что еще надо студенту?"День студента или, по-другому, Татьянин день проводится во Владимире уже 6-й год подряд. Длятся студенческие гуляния четыре часа, и назвали их "Зачётная пятница".Ольга Молева, начальник городского управления по делам молодежи: "В этом году, я думаю, что самым главным будет то, что при предъявлении студенческого или зачетной книжки коньки выдаем бесплатно. Да, будет, на самом деле, много чего интересного. Завершающим таким нашим аккордом этого праздника будет фаер-шоу, которое будет у нас тоже в этом году впервые. Мы в этом году продумали так программу, потому что видите, погода, к сожалению, у нас холодная, но будем очень активно кататься, будет очень много интерактива".Катание на тазах и бег в памперсах . Для самых морозоустойчивых организаторы предлагают веселые старты. Эстафеты не из простых. В катании на тазах есть свои сложности. Каждый участник команды должен проехать как можно дальше, чтобы получить хорошую оценку. Забег в памперсах тоже непрост.Тем, кто всё же умудрился замёрзнуть, волонтеры предлагали горячие напитки.Валерия, волонтер: "Мы раздаем горячие напитки. Если люди замерзли, мы им раздаем. Можно и баранки взять, сахар, и тут есть сбитень и чай".Студенческая вечеринка продлилась до позднего вечера, а завершилась выступлением кавер-группы PopCorn и фаер-шоу.