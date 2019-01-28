Депутат Верховной рады Юрий Деревянко выдвинут в качестве кандидата на пост президента Украины.

Депутат Верховной рады Юрий Деревянко выдвинут в качестве кандидата на пост президента Украины.Деревянко выбрали на XVII внеочередном съезде партии "Воля".Программа кандидата включает проведение либеральной налоговой реформы, увеличение количества женщин во власти до 50%, ориентацию на цифровую экономику, право на защиту с помощью огнестрельного оружия, передает РИА Новости.31 марта на Украине состоятся президентские выборы. Лидер рейтинга по данным соцопросов – глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.